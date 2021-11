Napoli, autista di bus Anm aggredito per motivi di viabilità: «Intervenga Manfredi»

Un autista dell'Anm è stato aggredito oggi per «futili motivi di viabilità» a Napoli, in via Galileo Ferraris, mentre svolgeva il suo lavoro. La denuncia arriva da Marco Sansone e da Adolfo Vallini dell'Usb che esprimono «solidarietà e vicinanza» all'autista. I rappresentanti della sigla sindacale chiedono ad Anm «di assicurare all'operatore le necessarie tutele legali e sporgere denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti degli aggressori».

«Siamo costretti a registrare l'ennesimo atto prepotente ai danni degli operatori del trasporto pubblico locale ad opera di balordi - affermano Sansone e Vallini -. Un'incettabile e vergognosa scena di criminalità stradale, avvenuta nonostante la presenza di un minore. Rivolgiamo un accorato appello al sindaco Manfredi affinché prenda urgenti provvedimenti finalizzati alla sicurezza stradale a 360 gradi» concludono.