Napoli, primo colpo alle babygang: fermati due ragazzini del branco della metropolitana

Giovedì 18 Gennaio 2018, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2018 12:15

Sono entrambi residenti a Marano i due minori - R.G.S.O. e M.C., rispettivamente di 17 e 16 anni - denunciati dalla Polizia in quanto ritenuti responsabili di avere aggredito e rotto il naso a Ciro, 16 anni, domenica sera, a largo Cangiani, nei pressi della fermata Policlinico della metropolitana. Entrambi facevano parte di un gruppo, composto da 5-7 giovani, in sella a degli scooter, dai quali si sono separati per compiere il raid ai danni del 16enne che a causa di un pugno ricevuto in pieno viso ha riportato la frattura del setto nasale.La vittima e i compagni che erano in sua compagnia, di ritorno da una partita di calcetto, non hanno reagito agli insulti e al lancio di oggetti partiti dai giovani in sella a tre scooter. Ciononostante, vicino alla fermata della metro, il 16enne è stato afferrato alle spalle da uno dei due giovani denunciati, un ragazzo dalla pelle mulatta, capelli rasta lunghi, il quale, spalleggiato dal compagno, ha sferrato il pugno. Ciro ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni​Intimoriti dall'aggressione la vittima ed i suoi amici fuggirono, raggiungendo la stazione della metropolitana Policlinico, dove chiesero l’aiuto del personale di vigilanza. Le indagini lampo condotte degli agenti del commissariato Arenella hanno consentito di ricostruire l’esatta dinamica dell'accaduto e quindi identificare i due aggressori. I due giovanissimi sono stati incastrati grazie al sistema di rilevamento targhe che ha permesso l'identificazione dei titolari di due dei ciclomotori presenti sul luogo dell’accaduto, di proprietà dei genitori dei minorenni.