Lunedì 6 Maggio 2019, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Matteo Salvini è arrivato al Santobono per fare visita alla piccola Noemi, ferita nella sparatoria di piazza Nazionale, e ai suoi familiari. Il vicepremier è impegnato in un tour elettorale in Campania che, prima di questa tappa, lo ha portato a Pietrelcina, ad Avellino, a Salerno e ad Aversa. Salvini è entrato direttamente con l'auto nell'ospedale senza rilasciare dichiarazioni.«In questi giorni siamo stati contattati più volte dal ministro Grillo, con cui ho parlato per spiegarle le condizioni della bambina ferita», spiega all'Ansa la direttrice sanitaria del Santobono Annamaria Minicucci: «ha chiesto di essere tenuta informata sull'evoluzione della bambina e ha fatto sentire la sua vicinanza. Il ministro ha anche ringraziato l'impegno degli operatori sanitari del Santobono».