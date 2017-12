Napoli, la banda dei cerchi in lega colpisce ancora: «Basta tolleranza, si faccia qualcosa»

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 11:20

Continuano i furti delle gomme d’auto. In questi giorni di festa i furfanti sembrano essere agevolati dalle lunghe permanenze da parenti ed amici. Siamo in via viale Maria Cristina di Savoia, una traversa di via Tasso. Il colpo è stato portato a termine a un Espace, un fuoristrada.Tecnica usuale, cric e mattoni ai lati dell’autovettura e via tutte e quattro le gomme. I residenti sono inferociti: «Ma stiamo scherzando? - reclama Renato su Facebook - la tolleranza in questo paese deve finire, bisogna alzare la testa». Intanto, il fenomeno di questi furti va avanti da mesi. Sono coinvolti tutti i quartieri di Napoli. L’obiettivo sono i cerchi in lega. La speranza dei cittadini è centrata sulle telecamere a circuito aperto, anche quelle dei negozi privati che in qualche modo possano dare identità ai ladri.«Purtroppo tutta la città - scrive Jo sui social - è interessata da questa forma predatoria che ci riporta agli anni 80/90 . Auto con ruote in lega ormai in pericolo. Ci affidiamo alle autorità competenti, sperando che qualcosa si faccia».