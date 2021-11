Napoli, Chiaia e Vomero restano al buio «Un guasto alle canaline»

Vomero e Chiaia al buio da quasi una settimana. E proprio nei giorni in cui, scattata l’ora solare, l’oscurità arriva prima. Parliamo, precisamente, della zona tra piazza Leonardo e viale Michelangelo per quanto riguarda il quartiere collinare, e della zona della Riviera-Torretta-piazza della Repubblica per la Napoli affacciata sul mare. Le prime Pec di segnalazione dei disagi da parte del Comitato di residenti di piazza Leonardo sono partite...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati