Sabato 19 Ottobre 2019, 14:58

Per la terza volta, è stato trovato ad un controllo dei carabinieri alla guida di un motociclo, nonostante gli fosse stata ritirata la patente. Un pregiudicato, Armando Angelino, di 36 anni, ritenuto un elemento di spicco del clan Verde, è stato arrestato dai carabinieri a Sant' Antimo.Angelino era sottoposto a sorveglianza speciale, e per questo motivo gli era stata sottratta la patente di guida. L'uomo è stato trasferito in carcere.