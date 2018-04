Napoli, il brigadiere arrestato si difende: «Mai al soldo della camorra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Aprile 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 08:33

«Ho sbagliato a frequentare Fucito, ma non sono uno stipendiato dal clan. Non ho mai favorito la camorra e quando mi sono interessato al lavoro dei miei colleghi l'ho fatto per fingere un interessamento agli occhi di Fucito».Ecco in sintesi la difesa di Lazzaro Cioffi, classe 1962, il carabiniere originario di Casagiove che per anni è stato in prima linea nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata lavorando nel reparto investigativo di Castello di Cisterna, che nel 2006 ebbe un encomio per il suo contributo in una retata contro un gruppo di narcos e che da alcuni giorni è in cella e al centro di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia con l'accusa di complicità a favore della camorra.