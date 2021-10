Nuovi arresti delle forze dell'ordine nella provincia di Napoli.

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per furto L.D.M., 42enne di Cardito già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso in via Caboto mentre portava via da un cantiere un cavo elettrico di 30 metri e materiale edile vario.

Bloccato prima che fuggisse, il suddetto è stato sottoposto ai domiciliari e questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo. Si attendono ulteriori notizie.