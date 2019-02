Napoli, paura ai Quartieri Spagnoli: assolto Ciro Mariano, tornano liberi otto boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 07:00

L'appello del pubblico ministero contro l'assoluzione di Ciro Mariano è stato ritenuto inammissibile dai giudici della quarta sezione della Corte di Appello. Il vecchio boss dei Quartieri Spagnoli, a cui sarebbero stati indirizzati i proiettili esplosi in aria con le stese che di recente hanno seminato nuovo terrore nei vicoli del centro storico, resta quindi libero e senza una nuova condanna. Una questione formale sarebbe alla base del giudizio di inammissibilità le cui motivazioni saranno note tra novanta giorni. La questione non vale per tutti gli imputati. Erano accusati di aver fatto parte a vario di quello che è stato definito il nuovo clan Mariano, una sorta di seconda stagione della storica cosca dei Quartieri spagnoli e il processo d'appello ha riguardato anche loro. Per molti c'è stata condanna, segno che una parte della ricostruzione dell'antimafia sui nuovi affari e i nuovi piani espansionisti del clan ha retto. Marco Mariano, l'ex boss oggi pentito, per la continuazione con precedenti condanne ha ottenuto diciotto anni di carcere. Per otto imputati, invece, inclusi i figli del vecchio boss, lo sconto di pena ha comportato anche la scarcerazione. E così, alla luce di questa sentenza, nuovi scenari si affacciano sull'orizzonte criminale del centro storico di Napoli dove le fibrillazioni sono già cominciate.