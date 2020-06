Napoli, cantieri infiniti tra discariche e nuovi interventi: l'ira dei commercianti

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una strada – cantiere in cui i lavori procedono a rilento e dove le strettoie nella carreggiata provocano caos, ingorghi ed incidenti. E’ questa, in breve, la descrizione che riassume il “nuovo volto” di via San Giovanni a Carbonara nel cuore del centro storico di Napoli. Un vero percorso ad ostacoli in cui, da tre anni a questa parte, i lavori del cantiere Unesco hanno subito rallentamenti e stop che hanno prolungato l’agonia dei residenti. Dove l’intera pavimentazione, completata da poco, ha dovuto subire ulteriori interventi di rimozione per consentire nuovi lavori ed interventi da parte dell’Enel.«Ci sono disagi per noi commercianti – commenta il pasticciere– e per la gente in strada. Si creano ingorghi e ci sono sempre auto in doppia fila. E' tutto assurdo perchè non capiamo cosa stiano facendo ed intanto i lavori vanno avanti. Stanno continuando ad operare lungo la strada e per noi non c'è nessuna sicurezza. Ci sono basoli rotti e lasciati sulla carreggiata ed alcune aree del cantiere sono anche aperte e facilmente accessibili. Non sappiamo più a chi rivolgerci e sinceramente abbiamo perso le speranze di essere cautelati da qualcuno».Il grido di chi opera in zona si fa ogni giorno più forte, ma anche per i residenti le cose non vanno meglio. L'insoddisfazione per i lavori ancora in opera si fa sentire ed i comitati territoriali, sono l'ultimo megafono per chi continua a vivere “dietro le grate” dei cantieri.«Cerchiamo di far sentire la voce di chi tutti – affermano dal comitato “Lenzuola Bianche” – ma diventa sempre più difficile. Non riusciamo ad avere confronti o spiegazioni. Sappiamo solo che adesso i lavori dovranno essere nuovamente intensificati per i sottoservizi elettrici ed è inaccettabile. Non si può pensare di fare e disfare sotto gli occhi dei cittadini. Vogliamo chiarezza per i residenti che vivono disagi e difficoltà ogni giorno più intensi e senza sapere quando finiranno».