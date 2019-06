Tumore al seno, il camper della prevenzione Asl a Capri: oltre 140 mammografie

Giovedì 20 Giugno 2019, 20:26

Si sono concluse con numeri più che soddisfacenti le 4 giornate di prevenzione che l’Asl Napoli 1 Centro ha realizzato nei comuni di Capri e Anacapri, offrendo inoltre alle donne l’opportunità di effettuare in loco anche la mammografia. «Noi ci siamo impegnati al massimo per trasmettere ancora una volta un messaggio fondamentale – ha detto il commissario straordinario Ciro Verdoliva –, i cittadini ci hanno risposto con una grande partecipazione. Il caso ha voluto che fossimo qui a testimoniare il grande lavoro delle donne e degli uomini d questa Asl proprio mentre qualcuno, ignaro di ciò che avviene sul territorio, cercava ancora una volta di creare diffidenza per ottenere consenso». E alla fine, a parlare sono i numeri. Nelle prime due giornate di screening e prevenzione (nel comune di Capri) sono state effettuate gratuitamente 137 mappature dei nei, 100 pap test, 143 mammografie e sono stati consegnati 270 kit per lo screening del tumore del colon. Ieri e oggi (ad Anacapri) 144 mappature dei nei, 110 pap test, 151 mammografie e sono stati consegnati 223 kit per lo screening del tumore del colon.«Ancora una volta – conclude Verdoliva – la squadra dell’Asl Napoli 1 Centro ha dimostrato di poter realizzare importanti iniziative sul territorio, alimentando una cultura della salute che si sposa perfettamente con l’indirizzo e le linee guida dettate dal Governo regionale».