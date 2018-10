CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Ottobre 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 10:03

Gratta e non vinci. Perché i biglietti della fortuna, uguali a quelli di noti marchi, erano rigorosamente falsi, stampati, ovviamente, nella tipografia «dei sogni» di via Villa Bisignano, quartiere di Barra, Napoli. C'era anche questo nel «menù» dei maestri del falso. C'era la capacita di stampare i «gratta e vinci» di note marche e piazzarli presso tabaccherie «amiche». A danno dei giocatori che, ovviamente, hai voglia a tentar la dea bendata: quella che sfidavano era in realtà un «pezzotto». È uno degli spaccati dell'ordinanza a firma del gip Orazio Rossi che, lo scorso 16 ottobre, ha bloccato 22 persone, 13 italiani e 9 francesi, accusati di far parte di una holding internazionale che produceva centinaia di migliaia di euro falsificati dentro una stamperia di Barra finita sotto sequestro. Le intercettazioni dei carabinieri di Capua, diretti dal capitano Francesco Mandia e dal tenente Francesco Ciardiello, alzano il velo su tutto il «menù» dei maestri falsari. Non solo banconote da 20, 50 e 100 euro quasi simili alle originali, dunque, ma anche gratta&vinci falsi, una truffa a ignari giocatori. I ticket che Enrico e Vincenzo De Martino, padre e figlio, i «maestri falsari», secondo l'indagine coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Di Vico producevano soprattutto biglietti da 5 euro che sono quelli più venduti.