Chiesa di San Pasquale, nuovo allarme: cede pezzo di cornicione, passanti illesi

Martedì 11 Giugno 2019, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 12:44

Ancora un crollo, ancora paura. Dopo la tragedia di via Duomo e quella sfiorata in via Cimarosa ieri sera attimi di terrore nel cuore di Chiaia. In piazza San Pasquale ha ceduto una parte del cornicione della chiesa: tanta paura ma passanti illesi. È il terzo episodio in tre giorni, crescono le preoccupazioni dei cittadini.Intanto sono rientrati nelle loro case gli abitanti dei due condomini sgomberati dopo il crollo del cornicione che ha ucciso Rosario Padolino. La struttura di protezione de altri eventuali cedimenti era stata montata, a tempo di record, entro la notte successiva al cedimento che è avvenuto sabato a mezzogiorno, il certificato di definitiva cancellazione di pericolo per il transito delle persone è stato validato nella mattinata di ieri e, solo in quel momento, è stato dato il via al rientro degli sfollati.