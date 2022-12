Napoli: chiusa una discoteca, multe a 10 locali della movida

Continuano i controlli della Polizia locale di Napoli nei luoghi della movida. Al termine di ispezioni nei locali di via Toledo, via Crispi, via Nazario Sauro, via Simonelli, via Cifariello, via Oberdan, via Scarlatti, gli agenti hanno multato dieci titolari di attività di vicinato ed esercizi pubblici rispettivamente per la vendita di alcol da asporto dopo mezzanotte e per la somministrazione dopo le 3. Tra i locali controllati anche una discoteca in cui si è accertato che venivano somministrati alcolici dopo le 3 e non ottemperate le prescrizioni sull'impatto acustico: qui è stata anche accertata la presenza di 245 avventori a fronte dei 130 autorizzati.

Il locale è stato sequestrato ed il titolare denunciato. Le attività di controllo nella zona del centro storico e Chiaia. Sono stati emessi 19 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico illecita gestione dei rifiuti, diffusione di musica senza titoli autorizzativi, esercizio dell'attività senza autorizzazioni. Segnalato alla Guardia di Finanza un esercizio commerciale che non rilasciava lo scontrino fiscale e denunciato un parcheggiatore abusivo sorpreso in attività nonostante precedenti verbalizzazioni e diffida. Sono, inoltre, continuate le attività di verifica del divieto di circolazione nel centro cittadino degli autobus turistici nei giorni festivi e prefestivi: 38 i controlli, risultati tutti regolari nelle postazioni di piazza Carlo III, piazza Sannazaro, piazza Bovio e Via Duomo.