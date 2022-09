Circumvesuviana Napoli, Eav comunica soppressioni e ritardi

L'Ente Autonomo Volturno segnala da questa mattina ritardi e soppressioni dei treni delle linee vesuviane e suburbane. In particolare, sulla tratta Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino.

L'Eav comunica che «causa problemi tecnici sulla tratta Torre del Greco-Leopardi», alcuni treni sono soppressi. Sono stati cancellati il convoglio 1120 delle ore 12:00 e il 1128 delle ore 12:48 da Sorrento a Napoli, il 4112 delle 11:16 da Poggiomarino a Napoli e il 1107 delle 10:42 da Napoli a Sorrento. I treni 1099 delle 9:54 da Napoli a Sorrento e 4097 della 9:47 da Napoli a Poggiomarino hanno effettuato servizio fino a Torre del Greco.

Eav ha fatto sapere di «problematiche tecniche sugli impianti di passaggio a livello» nella tratta Poggiomarino-Scafati, comunicando anche che «sulle linee Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento e viceversa i treni viaggiano con circa 30 minuti di ritardo».

Problemi anche per le linee suburbane. Questa mattina il treno 7859 delle ore 5:10 da Piedimonte Matese per Napoli viaggiava da Caserta con 52 minuti di ritardo. Inoltre, sostituiti per l’intero percorso, con autobus della ditta “A.M.”, i treni 7863/7874 delle ore 08:27 da Piedimonte Matese a Napoli e 7877/7864 delle ore 11:40 da Napoli per Piedimonte Matese.