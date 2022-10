Napoli, colpi d'arma da fuoco contro un'auto e ordigno esploso nella notte

In via Teano, a Napoli: è qui che i carabinieri sono intervenuti nella notte per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco, segnalati da più telefonate al 112. Sul posto i militari hanno rilevato che una utilitaria parcheggiata in strada era stata danneggiata perché colpita da almeno tre colpi. L'auto è nella disponibilità di un uomo incensurato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare chi ha esploso i colpi.

Ancora: a Nola in via Marconi è invece esploso un ordigno artigianale. La bomba sarebbe stata verosimilmente posizionata nei pressi di una macelleria. L'esplosione ha danneggiato la porta di ingresso e i vetri di un'abitazione nelle vicinanze. Indagini in corso per chiarire dinamica. Rilievi effettuati dai militari.