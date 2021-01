Napoli: va in giro armato di coltello, denunciato. E scatta anche la multa anti-Covid

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Secondigliano hanno notato due persone che, alla loro vista, hanno tentato la fuga. I poliziotti hanno fermato uno dei due che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 20 cm. L'uomo, un 22enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.





© RIPRODUZIONE RISERVATA