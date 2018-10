Concorsi truccati nell'Esercito, soldi e diamanti per il capo della cricca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 07:00

Oltre sessantamila euro in contanti, distribuiti in modo diligente in mazzette di piccolo e medio taglio, ma anche oggetti preziosi: diamanti, con tanto di garanzia, di documenti che ne attestano l'autenticità. Un tesoretto in casa di Stefano Cuomo, l'ideatore del cosiddetto «sistema Stefano», una sorta di chiave d'accesso alla concorsopoli militare. Blitz messo a segno dalla Finanza, spuntano particolari che sembrano confermare l'esistenza di una sorta di mercimonio di «pandette» e «algoritmi», almeno a giudicare dalla mole di intercettazioni telefoniche finite al centro della misura cautelare firmata dal gip Lidia Comella. Inchiesta condotta dal pm Giancarlo Novelli, culminata negli arresti in carcere di Giuseppe Zarrillo (dipendente del ministero della Difesa) e negli arresti ai domiciliari di quindici presunti esponenti alla banda del concorso facile: tra questi Luigi Masiello, generale in pensione, ma anche militari, informatici, esponenti delle scuole di formazione.