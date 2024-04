Gli agenti sono intervenuti in via Toledo altezza via Forno Vecchio, dove un ambulante di merce alimentare è risultato privo di alcun titolo. Il titolare è stato verbalizzato per mancanza di autorizzazioni, assenza titoli sanitari e occupazione abusiva di suolo pubblico con successiva confisca di merce ed attrezzature.

APPROFONDIMENTI Napoli: occupazione abusiva di suolo, multe ai bar del centro storico

Una seconda attività di vendita di bevande alcoliche su area pubblica è stata sanzionata per la mancanza di titoli sanitari , per l'occupazione abusiva di suolo pubblico con confisca di merci e attrezzature.

Inoltre durante le attività di controllo gli agenti hanno sottoposto a sequestro per confisca 2 carretti in acciaio inox deputati a banco esposizione e vendita bevande, 1 frigorifero da bar per bibite, 205 occhiali da sole contraffatti In Via De Deo e 14 flaconi in vetro contenenti profumi e che riportavano etichette e marchi palesemente contraffatti in Via Maddaloni angolo Via Toledo.