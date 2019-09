Venerdì 6 Settembre 2019, 23:55

Una lite tra familiari è finita nel sangue con il ferimento di due coniugi. La discussione è degenerata nell'accoltellamento di un 41enne napoletano e di sua moglie, entrambi trasportati in ospedale per le ferite lacero contuse riportate in varie parti del corpo.L'episodio di violenza è avvenuto intorno alle 18.30 e dalle prime informazioni riportate dalle vittime, sembra che ad accoltellare la coppia ripetutamente, siano stati dei parenti molto stretti della donna.