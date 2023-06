Cortei in tangenziale per la festa scudetto: 255 multe

Festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli Calcio: contestate 255 violazioni del Codice della Strada commesse sulla Tangenziale di Napoli. Sono tante le infrazioni accertate e notificate ai conducenti di motocicli ed autovetture circolanti sulla Tangenziale di Napoli, in fase di afflusso e deflusso verso lo stadio Maradona, a seguito degli incontri del Napoli decisivi per la vittoria dello scudetto. In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, anche grazie all’ausilio delle telecamere presenti in Tangenziale, hanno avviato l’accertamento concentrando la loro attività sui transiti dei supporters azzurri che, la notte dello scorso 24 aprile, avevano festeggiato il rientro della squadra dalla trasferta vincente con la Juventus attendendo la squadra all’aeroporto di Capodichino per poi seguire, lungo la Tangenziale di Napoli, il bus con a bordo i calciatori e lo staff fino al centro sportivo di Castel Volturno.

Analogamente, sono stati sanzionati per le infrazioni commesse anche i veicoli circolanti in occasione dei festeggiamenti successivi agli incontri di calcio Napoli-Salernitana del 30 aprile, Napoli-Fiorentina del 7 maggio, Napoli-Inter del 21 maggio e Napoli-Sampdoria del 4 giugno per un totale di 143 veicoli sanzionati, di cui 11 autovetture e 132 motocicli. Sono state contestate 20 violazioni del Codice della Strada per la mancanza della copertura assicurativa, 22 per mancanza di revisione, 52 per mancato uso del casco protettivo e/o per il trasporto di passeggero che non faceva uso del casco protettivo, 10 per circolazione con veicolo sottoposto a fermo, 5 per circolazione in autostrada con motociclo avente cilindrata non ammessa, 141 per transito alla pista Telepass in elusione del pagamento del pedaggio e 5 per circolazione in soprannumero di persone elevando sanzioni per un totale di 106.122 euro.