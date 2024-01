Napoli, crolla una palazzina di due piani a Secondigliano

È venuta giù improvvisamente, alle 21,20. E dopo il crollo della prima palazzina, ne è seguito un altro di un edificio vicino mentre i detriti hanno invaso il cortile di un terzo fabbricato. Una notte di terrore a Secondigliano, al rione Berlingieri.

Forse era già scattato l'allarme perché quando si è sbriciolata la palazzina di due piani in via Paolo Giovio 22 tutti si erano già allontanati tanto che, al momento, non si registrano feriti.

Subito dopo è scattato l'allarme generale, in tempo per scongiurare che anche il secondo crollo, quello di una parete interna posta a confine con il vicino edificio con accesso da via Monte Faito, facesse danni alle persone.

Nessun ferito, ma attimi di comprensibile terrore. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e la Protezione Civile Comunale. E' stato disposto lo sgombero immediato di 9 appartamenti.

La palazzina crollata è situata in una strada laterale, una delle tipiche palazzine bianche, intonaco scrostato, solide sbarre di ferro alle finestre di ogni piano.

Poco più in là, un negozio, la Salumeria Zaccaro, che non sembra essere stato coinvolto dai crolli. La palazzina è praticamente attaccata all'edificio in via Monte Faito, all'apparenza tenuto in migliori condizioni. La zona è al confine con l'aeroporto di Capodichino.

Questa è la palazzina n via Paolo Giovio 22 come si presentava prima del crollo

Successivamente è stato deciso di sgomberare altri due appartamenti che si affacciano su un cortile che è stato invaso dai detriti.

Sono in corso le verifiche negli immobili e le operazioni per lo sgombero dei nuclei familiari che hanno trovato sistemazione autonoma ad eccezione di due famiglie nelle quali sono presenti in una due minori e nell'altra due ultranovantenni allettati della cui sistemazione si stanno occupando i servizi sociali.

Gli assessori Antonio De Iesu e Luca Trapanese stanno seguendo l'operato dei servizi in costante contatto con il Sindaco Manfredi.