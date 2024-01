Napoli, ancora sversamenti a Barra: presidio davanti alla Regione

Si sversa ancora a ridosso dell'ex campo rom di Barra più volte travolto dalle fiamme e per il quale si attende la bonifica. Oggi residenti e attivisti hanno manifestato ai piedi della sede del Consiglio della Regione Campania per portare all'attenzione degli amministratori la forte preoccupazione per le difficili condizioni in cui versa l'ampio terreno a ridosso di via Mastellone.

Dopo la protesta davanti al presidio sanitario di Barra, nel pomeriggio una trentina di persone si sono radunate, in vista della riunione dell'assemblea, davanti gli uffici al Centro Direzionale per evidenziare il degrado della discarica a cielo aperto di Barra dove, a distanza di mesi dall'ultimo rogo, sono state registrate diverse "fumarole" e puzze che raggiungono le abitazioni.

Prosegue, infatti, il monitoraggio attivato dall’agenzia regionale Arpac su richiesta del Comune di Napoli così da analizzare la qualità dell’aria.





Non va meglio per gli sversamenti illeciti di rifiuti nella stradina di accesso all'ex baraccopoli. L'ultimo abbandono, in ordine cronologico, è stato registrato stamattina da Paolo Fierro, attivista di Medicina Democratica: si tratta di numerosi sacchi di malto per la produzione di birre e altrettanti contenitori per la conservazione della bevanda alcolica.

A terra molti altri rifiuti di ogni genere che si confondono tra il terreno e il materiale incenerito dai diversi roghi.

Comitati e famiglie insistono sulla necessità di mettere mano alla messa in sicurezza degli spazi - così da evitare l'ingresso di incivili e delinquenti - e di avere risposte sulla complessa operazione di bonifica che il Comune di Napoli dovrebbe avviare per rimuovere i cumuli di rifiuti e altro materiale accatastato da anni nell'ex campo rom di Barra. Circostanze che dovrebbero essere al centro di incontri con gli amministratori locali nel corso dei prossimi giorni.