Napoli, cucinano e portano cibo ai senzatetto in Galleria

Cibo e bevande per senza tetto e presone in difficoltà. Questo l’aiuto portato oggi in Galleria Umberto I, dal ristoratore Ciro Romeo e dal consigliere della II Municipalità Salvatore Iodice. Un aiuto concreto che vuole evidenziare l’impegno e la volontà di portare soccorso a chi – specialmente in questo periodo – non riesce a provvedere al proprio pasto. Ma non solo. L’iniziativa, nata dopo aver constatato le difficoltà socio – economiche nell’area compresa tra i quartieri spagnoli e la galleria, è stata messa in campo nonostante le difficoltà finanziarie causate dai mesi di pandemia e da una ripartenza tutt’altro che facile.



«Siamo in difficoltà – commenta Ciro – ma non abbiamo badato a questo. Il nostro pensiero era quello di sostenere chi soffre ed è in difficoltà. Non abbiamo grandi possibilità ma per quello che ci riguarda saremo pronti ad essere sempre in prima linea».

Una volontà precisa che testimonia della determinazione che ha mosso lo chef Romeo, a promuovere questo progetto. Una idea che sta coinvolgendo sempre più volontari che saranno attivi anche nei prossimi giorni. «Daremo tutto il nostro sostegno – afferma Salvatore Iodice – a chi promuove la solidarietà. In un momento in cui tutti stanno affrontando difficoltà economiche è necessario tendere una mano e non ci fermeremo qui. Nelle prossime settimane saremo ancora in strada in questa ed in altre zone, per portare cibo a chi è in strada senza nessuna possibilità di provvedere a se stesso».

