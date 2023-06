Napoli, immondizia e degrado ai Decumani

Non è emergenza rifiuti, però il degrado che costantemente avvolge il Centro Storico resta comuinque imbarazzante. Piccoli cumuli sorgono ovunque, lungo le strade più frequentate dai turisti che continuano a travolgere la città. La foto di questa notizia comprende due scatti, uno realizzato all'angolo di via dei Tribunali dov'è stato disegnato il bel murales di Sofia Loren e uno a via Anticaglia: in entrambi i casi montagne di schifezze al centro della mattinata.

Colpa dell'inciviltà dei nostri concittadini, ma anche responsabilità di chi, almeno nelle aree a vocazione turistica, dovrebbe prevedere continui momenti di raccolta per svuotare i (pochi) cestini che sono sempre stracolmi di pattume e anche per cancellare le tracce delle schifezze lasciate dagli incivili. La città è bella, finché non verranno cancellate le tracce di degrado e immondizia, però, avrà sempre la faccia sporca.