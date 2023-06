Il Maradona è già azzurro Coldplay. Il palco è larghissimo e color celeste Napoli, intonato ai sediolini. La Live Nation srl, concessionaria dello stadio fino al 24, è al lavoro da 5 giorni all'esterno e all'interno del Maradona. Alcuni gazebo sono già allestiti, e in qualche tratto di strada, ieri pomeriggio, sventolavano i nastri biancorossi. Fuorigrotta è col fiato sospeso, in attesa delle serate del 21 e del 22 giugno. I preparativi per due dei concerti più attesi dell'estate a livello mondiale fervono, e in città sale la febbre per l'arrivo di Chris Martin e soci. Ieri, la band è atterrata a Napoli. Prima tappa, in pizzeria sul Lungomare, con Cris Martin accudito da vigilantes e protetto da un cappellino con visiera: «Amo Napoli e i napoletani», ha detto prima di ordinare un po' di fritti.

Ma torniamo alla fase organizzativa dello show. Inizio alle ore 19 di mercoledì e giovedì prossimi. Il Comune riceverà dalla Live Nation 107mila euro per gli eventi. Palazzo San Giacomo e la Prefettura stanno attrezzando anche le misure di sicurezza per la due giorni imminente, compresi il potenziamento delle forze dell'ordine e il prolungamento della metropolitana di linea 2, per cui come spiegano dall'assessorato alla Mobilità «l'ok è cosa quasi fatta». Collegamento diretto, insomma, tra la rete ferroviaria e il Maradona, così da agevolare le migliaia di fan in arrivo in treno da altre regioni italiane. Niente apertura notturna, invece, per la metro di linea 1 e le funicolari.

Saranno gremiti il prato e gli spalti di Fuorigrotta, per gli show di uno dei gruppi più importanti del terzo millennio. Di conseguenza, ci sarà un pubblico sicuramente maggiorato rispetto a quello dei match degli azzurri all'ex San Paolo. «Non vediamo l'ora di arrivare e suonare nella casa dei campioni», aveva scritto la band il 4 maggio su Twitter, per le «congratulazioni» dopo il tricolore azzurro. E ieri, appena arrivati in città, hanno prenotato una cena da Sorbillo sul lungomare, sfidando l'affetto dei fans. Soddisfatto per gli ospiti illustri, il ristoratore Gino Sorbillo: «Questa città è il centro del mondo, le potenzialità di Partenope sono ancora in crescita. Avere qui i Coldplay lo dimostra ancora una volta». Migliaia di fan in arrivo da tutta Italia. Visitatori che si aggiungono al boom turistico e allargano l'indotto di questa estate 2023. Soddisfatta anche Teresa Armato, assessore comunale al Turismo: «La programmazione di grandi eventi, come il concerto dei Coldplay annunciato già lo scorso agosto, è un'ulteriore spinta per il turismo in una Napoli ormai da record con strutture alberghiere ed extralberghiere che registrano quasi il sold out. La vittoria del terzo scudetto, la tappa del giro d'Italia, il Pizza Village ed ora i due giorni di concerto porteranno in città appassionati da tutta Italia che si aggiungono ai turisti che già hanno prenotato il soggiorno. Per questo abbiamo prorogato i servizi turistici fino a fine mese, ossia infopoint, tutor in strada e bagni pubblici mobili e gratuiti».

Indotto e folla. Festa e musica di livello globale. Riflettori puntati su Fuorigrotta, per uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi decenni all'ombra del Vesuvio, i cui biglietti sono stati letteralmente polverizzati. Passando alle misure di ordine pubblico, come accennato, si aspetta in queste ore l'ok definitivo di Rfi per il prolungamento notturno della metropolitana di linea 2. «Abbiamo chiesto a Trenitalia, tramite la Regione, il prolungamento della linea 2 fino alle ore 2, per entrambi i concerti», si apprende dall'assessorato alla Mobilità di Palazzo San Giacomo: «Non c'è ancora la risposta ufficiale, ma dovrebbe essere positiva». La scelta di prolungare il servizio della linea 2, ovviamente, è fatta per agevolare i fan che arriveranno in città da altre regioni. Molti di loro, in migliaia, si muoveranno in treno. E la linea 2, contrariamente alla linea 1, garantisce un collegamento da Fuorigrotta alle stazioni di Garibaldi e Mergellina, gestite da Rfi. Quanto al dispositivo di traffico adottato per mercoledì e giovedì della settimana appena iniziata, sarà «simile a quello delle partite del Napoli», spiegano dall'assessorato comunale alla Sicurezza, «ma sarà rafforzato, dal momento che arriveranno più persone: il pubblico sarà sia sugli spalti che sul terreno di gioco. Sarà tutto commisurato a un evento di rilevanza internazionale. Ci saranno controlli intensificati e più pattuglie».