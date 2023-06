Coldplay a Napoli: 100.000 euro per lo stadio e 7.000 euro a parte per l'illuminazione

Il Comune di Napoli incasserà centomila euro per concedere l'utilizzo dello stadio Maradona ai Coldplay. Il gruppo britannico suonerà a Napoli il 20 e il 21 giugno ma l'organizzazione ha chiesto di utilizzare l'impianto a partire da oggi, 14 giugno, fino al 24 giugno.

Il tempo che precede il concerto sarà necessario alle lunghe operazioni di allestimento del palco e dei camerini per i Coldplay, i giorni successivi saranno utilizzati per smontare le strutture e risistemare lo stadio per restituirlo così come è stato consegnato.

Alla band sono stati chiesti anche settemila euro extra per l'accensione dei fari dello stadio.