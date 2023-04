Coldplay, concerto a Napoli: sul palco Chvrches e Laila Al Habash (e Mara Sattei a Milano)

Nelle date napoletane del 21 e 22 giugno allo stadio Maradona insieme con i Coldplay ci sarà anche Laila Al Habash, mentre Mara Sattei si aggiungerà ai protagonisti sul palco il 25 26, 28 e 29 giugno allo stadio San Siro di Milano.

I concerti italiani dei Coldplay saranno aperti dagli scozzesi Chvrches.

Sistemata la questione supporter, dal 19 al 21 aprile arriva nei cinema una nuova versione di «Music of the spheres live at River Plate» di Paul Dugdale , film-concerto trasmesso a ottobre 2022 in 81 paesi con il meglio delle tappe del tour argentino, backstage, interviste, ospiti come Jin dei Bts.