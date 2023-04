Dopo i due sold out con 44mila biglietti venduti per il concerto napoletano in piazza del Plebiscito per il 16 e 17 settembre, Liberato aggiunge una terza data partenopea.

Il cantante si esibirà anche il 18 settembre nel tour di concerti intitolato “Tournamm' a cas'”.

L'annuncio, come sempre, è arrivato dai social del cantante misterioso: «Tre napulitan' a coppe. Terza data, uagliù jamm» il suo commento.