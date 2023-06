Coldplay a Napoli, il Comune pretende 300 biglietti gratis

C'è un dettaglio che non passa inosservato nell'accordo con il quale il Comune di Napoli concede lo stadio Maradona ai Coldplay per i concerti del 21 e 22 giugno. Si trova a pagina 12 del documento e rientra nel capitolo "obblighi del Concessionario", cioè la società che organizza il concerto.

Tra gli "obblighi" c'è anche quelllo di fornire gratuitamente 100 ingressi in tribuna e 50 sul prato per ognuno dei due concerti che si svolgeranno a Napoli. Il totale fa 300 ingressi gratuiti. Considerando il prezzo medio dei tagliandi in vendita (sold out da mesi) il Comune otterrà biglietti per un valore di 10.300 euro per il prato e di 19.400 euro per le tribune. Il totale fa 29.700 euro di valore dei biglietti che il Comune ha inserito fra gli obblighi imposti ai Coldplay per i loro concerti napoletani