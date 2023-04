In attesa di vederli anche in Italia con il loro tour «Music of the spheres» - il 21 e 22 giugno al Diego Armando Maradona di Napoli, il 25-26-28-29 a San Siro - tutti gli stadi sono sold out da mesi - ecco un'occasione per anticipare con la proiezione nei cinema le sensazioni forti di uno dei concerti più spettacolari degli ultimi tempi. In «Coldplay Music of the spheres: live at River Plate», visto in anteprima per i lettori de «Il Mattino», la band è stata ripresa nel corso delle sue dieci date a Buenos Aires - oltre 80.000 spettatori a sera - per una resa di immagini e di suono di grande impatto, ideale da godersi sul grande schermo, soprattutto per chi non potrà seguirli dal vivo: arriverà nei cinema italiani come evento, per sole tre sere, da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile.

Per documentare la performance del quartetto britannico, il regista Paul Dugdale ha impiegato trenta telecamere, con ampio utilizzo di droni a favorire le inquadrature dall'alto, in grado di enfatizzare lo svolgimento dello show: in tutto centoquaranta minuti con il corredo dei maggiori successi della band, gli hit che negli anni scorsi hanno fatto l giro del mondo, da «Viva la vida» a «A sky full of stars», da «My universe» a «The scientist». Il corredo di luci, laser e fuochi d'artificio non lasciano un attimo di pausa o di respiro, anche in virtù di un montaggio rapidissimo e persino ansiogeno, che talvolta non permette di entrare nella canzone in profondità. Poco male, comunque, perché il pubblico argentino dimostra di essere soddisfatto e appagato dalle prestazioni della band nata nel 1997 a Londra che, dal canto suo, non si risparmia: in particolare Chris Martin, che con la sua aria da bravo ragazzo, capello corto, nessun tatuaggio da esibire, tiene banco ringraziando la folla, vellicandola e abbracciandola anche con messaggi di fratellanza, fino ad avvolgersi nella bandiera della pace.

Oltre al proprio repertorio, i Coldplay ospitano alcun artisti, a partire da una cantante iraniana, che con le sue invocazioni ricorda le terribili condizioni di privazione delle libertà individuali in patria: nella speranza, ovviamente, che la diffusione del film-concerto, prevista in ottantuno paesi, possa contribuire alla coscienza collettiva. Tutto lo show risulta comunque permeato da un segnale di condivisione mondialista, un'ode ai buoni sentimenti, fuori dagli steccati e dalle divisioni che hanno prodotto guerre, fame, dittature: Martin di frequente fa appello ai presenti, affinché gli insegnamenti positivi vengano esportati anche oltre lo stadio, con una monumentale scritta finale che ricorda a tutti, inequivocabilmente, «Believe in love»: credi nell'amore.

Tra gli interventi, da ricordare anche quello di Jin, dei Bts, la band coreana con cui Martin e compagni hanno stabilito una sorta di gemellaggio: per lui, che attualmente sta prestando il servizio militare obbligatorio di due anni, Chris ha scritto una canzone, «The astronaut», eseguita insieme dal palco, nel tripudio generale, verso la fine del set. Dopo che anche la razione dei bis si è esaurita, altre immagini ad accompagnare la lunghissima sequenza dei titoli di coda, con materiali dal backstage e varie dichiarazioni dei protagonisti, ovviamente estatici per le reazioni e l'accoglienza suscitati in Argentina.

Il nome del tour che ha venduto oltre sei milioni di biglietti nel mondo, si richiama al titolo dell'omonimo album, «Music of the spheres», pubblicato nell'ottobre 2021 per finire in testa alle classifiche di mezzo mondo.

Il docufilm viene distribuito in Italia da Nexo Digital: otto le sale in Campania in cui sarà proposto: l'Uci di Casoria e di Marcianise; l'Alambra di Cava de' Tirreni; The Space a Napoli, Nola e Salerno; La Fenice a Pagani; il Village a Torrecuso.