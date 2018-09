Giovedì 20 Settembre 2018, 10:33

Hanno comprato biglietti online, dichiarando di essere minorenni, per assistere a Torino- Napoli del 14 maggio 2017 senza essere riconosciuti in caso di tafferugli. Per questo episodio, 29 tifosi napoletani del gruppo organizzato 'Brigata Carolina' sono ora accusati di sostituzione di persona in concorso. L'avviso di chiusura indagini è stato notificato loro alla vigilia di una nuova sfida tra Torino e Napoli, domenica al Grande Torino. Su indicazione del Comitato per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, per quest'ultima partita è stata vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Napoli.