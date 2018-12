Rifiuti, no anche alla carta. Il Comune di Napoli: veti inaccettabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Dicembre 2018, 22:56

San Pietro a Patierno e Casoria uniti nella lotta. Un fronte compatto contro la decisione del Comune di Napoli di avviare uno studio di fattibilità per due ecodistretti. Quello che dovrebbe essere realizzato a San Pietro si troverebbe vicinissimo al territorio di Casoria e questo ha spinto gli amministratori sulle barricate, anche se si tratta solo di un impianto destinato a migliorare la qualità della carta e del cartone per poterli immettere sul mercato e riciclare. Quindi niente sacchetti di rifiuti, niente umido puzzolente, bensì solo materiale differenziato. Ma le rassicurazioni, finora, non hanno convinto i consiglieri comunali di Casoria e quelli della Settima municipalità che ieri si sono riuniti in seduta pubblica e congiunta invitando anche alcuni consiglieri regionali. In aula sono arrivati Tommaso Casillo e Tommaso Malerba. Alla fine il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con il quale si chiede al sindaco di Napoli di rinunciare all’impianto che «avrebbe gravi ripercussioni sulla città di Casoria e sui suoi abitanti». Oggi sullo stesso tema si riunirà il parlamentino di San Pietro che, a sua volta, ha invitato anche il primo cittadino di Casoria e l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli. E giovedì si discuterà a Scampia dove dovrebbe esserci un altro impianto per la separazione di plastica e metalli.