Napoli, donna aggredita da baby gang: reagisce e viene accoltellata

È stata avvicinata da un gruppo di giovani, molto probabilmente composto da minori, che le ha intimato di consegnare il suo smartphone. Ma alla sua reazione è stato ferito alle gambe con un'arma da taglio. Il fatto è avvenuto nella tarda sera di ieri in piazza Scipione Ammirato, a Napoli. La vittima è una 30enne di Chiaiano. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale 'Cto' in codice giallo. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.