Martedì 9 Luglio 2019, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 18:20

Nessun ferito ma tanta paura in via Belsito a Posillipo per lo sprofondamento dell’asse stradale. Alla base del disagio, il forte acquazzone di questo pomeriggio che ha causato il collasso della condotta fognaria. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale che hanno isolato la strada ed una squadra dell’Abc - attualmente a lavoro - per l’intervento di ristrutturazione della fognatura.«È necessario intervenire subito - dichiara il presidente della commissione ambiente del comune Marco Gaudini - per evitare ulteriori danni. Le fognature vanno ispezionate e messe in sicurezza. Ormai siamo soggetti a forti temporali ed i nostri sotto servizi devono essere pronti a queste emergenze».