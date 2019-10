Giovedì 10 Ottobre 2019, 20:20

Dramma della solitudine. Ancora una morte di una persona anziana, Che viveva da sola in un appartamento in via Benedetto croce ad Afragola. La donna, Ubaldini Maria, 81 anni, è deceduta nel corso della notte, sicuramente a causa di un malore, nel bagno della sua abitazione.L’allarme è stato dato questa mattina da una sua vicina che si è preoccupata non vedendola aprire la porta. Sul posto gli agenti del commissariato di Afragola e una squadra di vigili del fuoco Che hanno dovuto forzare la serratura dell’abitazione della povera donna per entrare. Maria Ubaldini è stata trovata riversa nel bagno, e il corpo non presentava alcun segno di violenza. Anche la casa era in perfetto ordine senza segni di effrazione. La donna, da quello che hanno accettato gli inquirenti, soffriva di patologie serie.Il magistrato della procura di Napoli nord a comunque disposto sia il sequestro della salma che quello dell’abitazione anche se la pista più accreditata è quella di una morte naturale.