Napoli, Porta Nolana: sorpreso a spacciare, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Soprammuro un uomo che consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro.



I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri con 1 grammo circa di cocaina e di 10 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga.



Alessio Ruggiero, 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

