Giovedì 18 Aprile 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 09:46

Un cittadino ghanese di 39 anni è stato ferito ieri sera, con una coltellata alla schiena, in via Duca degli Abruzzi, nella zona dell'ex mercato ittico a Napoli. L'uomo portato in ospedale è stato medicato e guarirà in dieci giorni. Ai poliziotti ha riferito di essere stato avvicinato da una persona con la quale in passato ha avuto un diverbio. L'aggressore ha estratto un coltello e poi lo ha ferito.