Più o meno quattrocento rappresentanti delle forze dell'ordine in campo, metropolitana e funicolari con corse no stop nell'ultima notte dell'anno, itinerari che portano verso gli ospedali presidiati dai vigli urbani per evitare fermate dei mezzi di soccorso. E ancora: dalle 17 in poi tutto il pezzo di città che va da metà di via Toledo a via Partenope sarà interessato da un piano traffico che dovrebbe indurre i napoletani a utilizzare i mezzi pubblici e a lasciare le auto in garage. L'operazione «Capodanno tranquillo» è partita e ricalca quella dello scorso anno che funzionò. Solo le cosiddette «aree di prefiltraggio» sono più lunghe e larghe formando una rete molto più fitta di controlli. Considerando che sarà una notte frequentata da 400-500mila persone la misura sembra azzeccata. Facendo i debiti scongiuri dovrebbe essere una festa tranquilla per i napoletani e i turisti - una notte all'insegna del divertimento. Atteso che non sembrano esserci particolari allarmi riguardo al terrorismo, pur restando l'allerta ai massimi livelli.IL PIANOL'anno scorso le aree di prefiltraggio furono poste in piazza Trieste e Trento e ai Cavalli di Bronzo. Quest'anno - invece - la morsa delle forze dell'ordine dal lato alto inizierà in via San Carlo fino a piazza Carolina e a metà di via Toledo, l'altra chiusura situata fin da via Cesario Console all'intersezione con via Acton. In queste aree saranno collocati new jersey e fioriere che, oltre a fungere da porte di ingresso all'area della festa, hanno anche la funzione di eventuali rallentatori in caso di gesti sconsiderati. Tra oggi e domani dovrebbero iniziare anche a essere installati. Il questore Antonio De Iesu nelle ultime 48 ore ha convocato tutte le componenti delle forze dell'ordine impartendo le direttive di sua competenza. I punti sensibili - come sempre - e maggiormente osservati «il lungomare, porto, aeroporto, stazioni e arterie stradali nonché in occasione degli eventi organizzati durante le festività, con particolare riferimento a Capodanno. Uno specifico programma di controlli riguarderà le discoteche», si legge in una nota della Prefettura. Tutti i servizi di ordine pubblico e anche i dispositivi di traffico inizieranno alle 17 del 31. Difficile dire con precisione quanti esponenti delle forze dell'ordine saranno in strada, quello che è certo è che sono stati mobilitati anche i vigili urbani in maniera massiccia. Dal comando di via De Giaxa, retto da Ciro Esposito, fanno sapere che saranno un centinaio i caschi bianchi impegnati per tutta la notte prima a presidio di piazza del Plebiscito, dove si terrà il concertone di fine anno, poi tutti spostati sul lungomare. In campo - per la prima volta a Capodanno - anche la Protezione civile. Ai vigili si devono aggiungere le unità di Carabinieri, Polizia e anche Guardia di finanza per arrivare a circa 400 agenti o poco meno. Le regole in materia di ordine pubblico per i grandi eventi sono cambiate e molto e i controlli sono più stringenti.PIANO TRAFFICOIl dispositivo di viabilità per l'ultima notte dell'anno - naturalmente - risente delle misure di sicurezza e tutto il perimetro dove ci sono le porte di prefiltraggio sostanzialmente è chiuso al traffico veicolare. A quelle aree vanno aggiunti altri divieti di transito: «In via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope; in via Alessandro Dumas padre; in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope».I TRASPORTIFondamentale l'accordo raggiunto sui trasporti pubblici tra Comune e Anm. I napoletani e i turisti che festeggeranno in piazza del Plebiscito e sul lungomare potranno usufruire del trasporto pubblico locale che per la notte del 31 dicembre farà servizio no stop. La linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale e Chiaia effettueranno servizio no stop nella notte del 31 dicembre per fermarsi alle ore 13.30 per poi riprendere le corse alle ore 16.30 e fino alle 23.30. Per quanto riguarda gli autobus il 31 dicembre le corse termineranno alle ore 20. Le funicolari Mergellina e Montesanto si fermeranno alle ore 19.40. Il primo gennaio i bus termineranno il servizio alle ore 13 per riprendere alle ore 16 fino alle 23 e non saranno previsti servizi notturni.