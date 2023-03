Napoli-Eintracht Francoforte, tifosi pronti al blitz al murale di Maradona: rafforzati i presidi

Forze dell'ordine a ogni angolo della città, è una vigilia che balla sul filo del rasoio quella che sta accompagnando il Napoli di Luciano Spalletti verso il match degli ottavi di finale di questa sera contro l'Eintracht Francoforte al Maradona: una partita che potrebbe essere storica sul terreno di gioco e rischiosa fuori. E proprio da Diego passa uno dei pericoli portati dai tifosi tedeschi: tra le minacce arrivate nelle ultime ore, infatti, anche quella di un attacco al murales dedicato all'ex Pibe de Oro presente ai Quartieri spagnoli, uno dei luoghi ormai più iconici non solo per i napoletani e i tifosi ma anche per migliaia di turisti che passano dal largo dedicato all'argentino nel cuore della città.

Proprio per questo motivo, per tutta la notte le forze dell'ordine hanno controllato severamente il Largo Maradona, con il timore di raid improvvisi dei presenti in città. Sono centinaia i tedeschi arrivati a Napoli nelle ultime ore nonostante il divieto imposto dal Tar Campania lunedì e l'impossibilità di accedere allo stadio di Fuorigrotta con il settore ospiti chiuso. Nella serata di ieri, l'episodio più critico si è verificato al passaggio dei bus ospiti in via Marina, con gli agenti impegnati che non sono riusciti a evitare il contatto tra le tifoserie in quel caso.

Quasi un migliaio quelli impegnati in ogni zona della città che potrebbe rappresentare un pericolo: da piazza Dante, dove ieri se ne erano concentrati ben 120 tifosi napoletani, a piazza Sannazzaro . L'arrivo degli ultras dell'Eintracht ha fatto scattare il livello massimo di sicurezza. Attenzione anche al lungomare, dove la squadra di Oliver Glasner ha stabilito il suo quartier generale nelle ultime ore e dove sono tanti i sostenitori che hanno trovato casa per queste 48 ore napoletane nel vicino Hotel Continental. Ai fan è stato consigliato di evitare di lasciare la struttura per non correre ulteriori rischi di contatto.

Al murales dedicato a Maradona, ieri sera, anche una visita speciale, quella di Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana che stasera sarà in campo con la squadra di Amazon Prime per il match.