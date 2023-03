Napoli-Eintracht Francoforte, scontri tra tifosi in piazza del Gesù: incendiata auto della polizia

Scontri tra ultras a Napoli: il gruppo di tifosi dell'Eintracht Frankfurt è entrato a contatto con le forze dell'ordine tra i vicoli di piazza del Gesù.

Lancio lacrimogeni, in fiamme anche un'auto della polizia.

«Borrelli... vi prego dite a tutti di non uscire di casa prima e dopo partita, stanno arrivando notizie molto brutte di cose che accadranno che non sto qua a raccontare, vi assicuro che sarà un macello». Ô quanto riferisce un cittadino al deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che pubblica l'allarme sul suo profilo Facebook «Zone Fuorigrotta, Centro Storico, Porto, Municipio, via Toledo, Plebiscito, Chiaia. Non vi avvicinate», si legge ancora. (ANSA).