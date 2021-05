Ercolano, maxideposito di abiti usati non sanificati: scatta il sequestro. Lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza

La Compagnia della Guardia di Finanza di Portici ha sottoposto a sequestro nel Comune di Ercolano un’area di 1.600 m2 e un deposito utilizzato come luogo di stoccaggio contenente oltre 400 tonnellate di indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione. La scoperta dei finanzieri è avvenuta durante un controllo presso un opificio utilizzato come attività di commercio all’ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. All’interno sono state individuate anche due tonnellate di materiale plastico e varie attrezzature da lavoro. Scoperti 18 lavoratori in nero, 4 dei quali percettori di Reddito di Cittadinanza, nei cui confronti sono state avviate - d’intesa con l’Inps - le procedure per la sospensione del beneficio. Denunciati due responsabili, un 50enne e un 49enne di Ercolano.

