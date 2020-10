Napoli Est, si interviene sul verde ma mancano uomini e mezzi

In questi giorni sono diversi gli interventi di manutenzione sul verde cittadino. A Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli, sono numerose le aiuole e gli spazi ancora da recuperare. In queste ore i giardinieri sono intervenuti in via Argine, nei pressi del cimitero comunale, per ripristinare le condizioni di decoro e sicurezza.

In campo gli uomini del servizio 'Verde della Città' del Comune di Napoli che hanno eliminato gli invadenti cespugli per decine di metri lungo lo spartitraffico dell'importante arteria stradale che collega la periferia orientale al centro di Napoli e ai Comuni del vesuviano. Questa mattina è intervenuto anche un mezzo dell'Asìa Napoli per il prelievo degli sfalci e dei rifiuti accumulati tra il verde. Necessario anche l'intervento di una pattuglia della polizia municipale così da permettere agli operai di lavorare in sicurezza e per agevolare il frequente passaggio di veicoli così come l'attraversamento dei pedoni vista la prossimità del cimitero.

Sul posto era presente anche l'assessore della VI municipalità con delega al verde Ippolito Braccini che ha coordinato le attività. L'esponente della municipalità di Napoli Est, sottolineando le difficoltà dell'ente di intervenire direttamente, ha sollecitato una operazione dall'amministrazione centrale. Finora si è intervenuti su un tratto limitato dello spartitraffico, ovvero quello all'altezza del camposanto. Nei prossimi giorni si procederà sulla parte restante.

Il mancato intervento sul verde rappresenta, in questo tratto, un pericolo per pedoni e autisti considerate l'impossibilità di utilizzare il marciapiede centrale e l'estrema difficoltà di attraversare: chi è alla guida non riesce a vedere i pedoni che "tagliano" per raggiungere l'altra parte della strada.

Resta particolarmente difficile intervenire per la manutenzione e la pulizia ordinaria del verde orizzontale dell'intera periferia orientale. La municipalità che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio ha a disposizione pochi giardinieri e non ha mezzi adeguati. Impossibile rispondere alle esigenze del territorio tra parchi, aree attrezzate, cortili di scuole e di altre strutture pubbliche come biblioteche, anziani e impianti sportivi.

