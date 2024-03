Mancano poco più di due mesi alla fine dell'anno, ma il Rapporto sulla dispersione scolastica dalla direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania mostra un miglioramento rispetto allo scorso anno. I dati diffusi, aggiornati al 31 gennaio, indicano un forte calo di inadempienti, cioè studenti che non sono andati a scuola e segnalati al Tribunale dei minorenni sia su Napoli che in Provincia. Il capoluogo campano ha attualmente 663 segnalazioni, quasi la metà rispetto al 2023, quando furono 1.170; nell'hinterland, invece, il calo è meno netto: sono 1.198 gli inadempienti nel 2024, mentre lo scorso anno furono 1.595. Resta alto il numero totale di studenti dalla primaria fino al biennio delle secondarie di secondo grado a rischio dispersione cioè con assenze consistenti, ma i numeri iniziano a scendere, grazie agli sforzi e ai progetti messi in campo.

La mappa

Tuttavia, analizzando i dati in maniera puntuale, si evince che nella Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) qualcosa è andato storto poiché in questi quartieri le assenze sono triplicate rispetto al 2023 ed ha il primato peggiore tra gli studenti delle superiori. La maglia nera però la indossa sempre la Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) che raccoglie i valori percentuali più alti per ciascuna classe della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e per le prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. Percentuali molto alte di segnalati (ma anche di assenze) nei comuni di Afragola, Giugliano, Torre Annunziata, Caivano, Pomigliano d'Arco, Casoria, Torre del Greco, Nola, Ercolano e Qualiano. Per il direttore generale dell'Usr Ettore Acerra «i dati raccolti testimoniano che le scuole sono sempre più attente a segnalare tempestivamente i casi di elusione e di evasione scolastica, in modo da attivare prontamente gli interventi per la prevenzione della dispersione». Per l'anno scolastico 2023/24, a Napoli ci sono più chiari che scuri.

Il calo

I dati mostrano miglioramenti, in particolare sul numero di studenti segnalati, che si riducono di circa il 50%, mentre il calo per coloro che hanno fatto oltre 50% di assenze (quindi ad alto rischio dispersione) e quelli con assenze tra 25-50%, sono scesi ma di percentuali piuttosto basse. Gli inadempienti sono in totale 663, ne furono 1.170 nel 2023. Nella scuola primaria sono 167 su 31.762 iscritti. La Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) ha avuto ben 38 bimbi segnalati pari allo 0,93%, stessa percentuale della Municipalità 7 con 26 inadempienti. Alle medie invece ci sono stati 243 segnalati su 24.044 iscritti (147 non hanno mai frequentato), con la Municipalità 6 ancora maglia nera con 57 alunni pari al 2,2%; mentre al biennio delle superiori 253 segnalati su 18.860 studenti (681 non hanno mai frequentato) e sempre la Municipalità 6 con la peggiore performance con 54 studenti pari al 2%, ma fa peggio in termini percentuali la Municipalità 4 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) con il 2,5% e 44 studenti. Se analizziamo il numero di studenti che non hanno mai messo piede a scuola (i motivi possono essere anche trasferimenti, malattie o scelte di insegnamento a casa) ci sono delle sorprese. Quest'anno sono 99 nella primaria (erano 101), 147 nella secondaria di primo grado (erano 138), e 681 nella secondaria di secondo grado (erano 592). Calano, quindi, tra i più piccoli, ma aumentano man mano che crescono. Nella primaria e alle medie, gli abbandoni più alti si hanno nella Municipalità 8 (40 alunni pari all'1,25%; e 69 studenti pari al 3,42%) ma alle superiori, il record negativo è nella Municipalità 3 (Stella, San Carlo all'Arena) con 185 abbandoni pari al 7,57%.

Le assenze

Il discorso cambia se guardiamo il numero di studenti che hanno fatto oltre 50% di assenze che in totale sono 1.227 (erano 1.624 nel 2023), e quelli con assenze tra 25-50% (medio rischio dispersione) che sono 5.113 (erano 4.177 nel 2023). Su di loro si devono concentrare gli sforzi maggiori, poiché possono essere ancora recuperati. Guardando le scuole primarie, la maglia nera va alla(assenze oltre il 50% pari a 1,03% e assenze tra 25-50% pari all'11,74%); tra le scuole medie le peggiori sono in(rispettivamente 1,49% e 14,59%) e 8 (2,53% e 13,65%); tra le superiori la peggiore è la(rispettivamente 12,85% e 24,02%) che ha oltre il 10% rispetto alle altre Municipalità ma ha incrementato questi numeri in appena un anno. Nel 2023, infatti il numero di studenti che hanno fatto oltre 50% di assenze erano 86 mentre ora sono 160, e quelli con assenze tra 25-50% erano 134 e ora sono ben 299.