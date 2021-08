Fuorigrotta, voragine inghiotte un'auto: 800 famiglie restano senza acqua e gas

Sono oltre ottocento le famiglie che da questa mattina, all'interno del complesso residenziale del Rione Lauro a Fuorigrotta, sono senza fornitura di acqua e gas. Problema non da poco visto il grade caldo degli ultimi giorni e contro cui sono già partite le prime proteste, con un blocco stradale attuato dai residenti.

APPROFONDIMENTI LA STORIA I nuovi poveri di Napoli: duemila clochard in città, tra loro... L'EPIDEMIA Covid a scuola, Campania ok: sei studenti su 10 vaccinati nei licei,... LA DROGA Piantagioni di droga sui monti Lattari, nuovi arresti tra Lettere e...

Una voragine che ieri sera ha inghiottito una vettura con a bordo padre, madre e bambino, sarebbe alla base di tutto. Episodio, fortunatamente non finito in tragedia, che oltre a leggere ferite ed un grosso spavento non ha provocato danni alla famiglia coinvolta. Attualmente i residenti dei palazzi su via Giacomo Leopardi, chiedono interventi rapidi e risolutivi su cui già dalla tarda serata di ieri, stanno agendo le squadre dei vigili del fuoco e dell'Abc.

Proprio per questo, da quanto si apprende sul posto, è stata necessaria l'interruzione delle forniture utile a comprendere i danni riportati dal crollo e la natura del cedimento.