False assicurazioni: la truffa di 14 napoletani fa vittime in tutta Italia

Da Napoli al Trevigiano e oltre per una truffa. Almeno 16 automobilisti residenti nella provincia veneta e in altre in Italia si sono scoperti vittime di un'organizzazione composta da 14 persone residenti nel napoletano, tutte con precedenti. Quuesti ultimi, proponendosi al telefono come agenti assicurativi, avrebbero proposto loro polizze a copertura della responsabilità civile per sinistri automobilistici da ottenere a prezzi vantaggiosi con il versamento in un conto corrente online di somme comprese tra i 400 e i 600 euro. Gli organizzatori del raggiro hanno sempre inviato una attestazione dell'avvenuto versamento che però, nel caso di un controllo da parte di agenti della polizia locale di Riese Pio X (Treviso), si è rivelata contraffatta. Da qui la denuncia dell'intestatario dell'automobile ai carabinieri e l'avvio dell'indagine che ha portato all'individuazione dei presunti autori delle truffe, consumate tra la fine del 2021 a pochi giorni fa.