Le panchine del Molo Beverello sono ancora in condizioni pietose. Arrugginite per larga parte costituiscono un pessimo biglietto da visita per le migliaia di turisti che stanno arrivando in questi giorni oltre ad essere un pericolo reale per tutti gli utenti. Abbiamo già chiesto al Presidente dell'Autorità Portuale, Pietro Spirito, di provvedere al loro ripristino e alla messa in sicurezza. Dobbiamo tristemente constatare che ciò non è accaduto ancora. Rinnoviamo la richiesta auspicando che l'intervento venga fatto in tempi celeri visto l'affollarsi di turisti e pendolari sempre più crescente nell'imminenza della stagione estiva





. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini che sono andati agli imbarchi affollati di Pasquetta per registrare le proteste dei viaggiatori nel dover usare panchine arrugginite e pericolose. Nei giorni scorsi in diretta sulla Radiazza condotta da Gianni Simioli su Radio Marte una turista si era lamentata perché si era tagliata sulla panchina arrugginita.

Lunedì 2 Aprile 2018, 14:16 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 14:16

