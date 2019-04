Domenica 7 Aprile 2019, 14:10

Questa notte, gli agenti del commissariato San Ferdinando e del commissariato Decumani hanno arresto A.M., 40enne di San Giuseppe Vesuviano, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo è stato fermato alle 3 al volante di una Fiat Punto su viale Dohrn e, per eludere il controllo, s'e allontanato a grande velocità effettuando diverse manovre pericolose nel traffico: ne è nato un inseguimento per le vie cittadine al quale ha preso parte anche la volante del commissariato Decumani e che è terminato a pochi metri dallo svincolo autostradale. Finita la folle corsa, il giovane ha abbandonato l’auto cercando di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti. In tasca aveva una forbice in metallo.