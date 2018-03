Napoli, fontana del Tritone, i residenti: «Clochard fanno sesso in pubblico»

Giovedì 8 Marzo 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:26

E’ ancora nell’occhio del ciclone la fontana del Tritone di via Foria. «I clochard fanno sesso in pubblico di pomeriggio. Intervenga il questore». E' la denuncia dei residenti dopo l'ennesimo episodio. Dopo numerosi interventi degli addetti alle pulizie dell’Asia,a quanto pare non è cambiato nulla. Spesso i giardinieri sono stati minacciati da alcuni clochard. Il monumento, meglio conosciuto come delle “paparelle” è ancora invaso dai penna stesi dei senza fissa dimora che nell’acqua della fontana si lavano e gettano di tutto. «E’ una grave situazione igienico-sanitaria, non c’è alcuna soluzione, questo monumento è stato privato del decoro, subito una task force contro questo degrado. C’è urgenza delle forze dell’ordine a presidiare la fontana». Il presidente della Terza Municipalità (Stella - San Carlo Arena) Ivo Poggiani ha sottolineato il suo impegno, aggiungendo: «L’abbiamo appena pulita. Ho richiesto un servizio straordinario per la pulizia della fontana, ma la piazza non è mia. I clochard, alcuni purtroppo, sono ostaggio della criminalità. Inoltre è giusto che intervengano i servizi sociali».