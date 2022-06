Forcella, nuovo assalto a “Cala la pasta”: rapinati due clienti del ristorante

«Una rapina a due turisti che pranzavano al ristorante “Cala la Pasta” di via dei Tribunali a Napoli, locale nelle settimane scorse assaltato da un paranza di 30 giovani dopo che una moto lanciata a folle velocità aveva travolto Veronica, la moglie del titolare Raffaele Del Gaudio, ancora ricoverata in ospedale». Lo denuncia Antonio Raio, presidente dell'Associazione commercianti AForcella.

APPROFONDIMENTI L’ALLARME Investita ai Decumani, riapre il ristorante al sit-in solo i... LA SVOLTA Forcella, dopo le aggressioni riapre "Cala la pasta":... LA CAMORRA Raid della camorra a Forcella, sabato la riapertura del ristorante...

«Stupisce che l'azione criminale sia accaduta, ad ora di pranzo, e nei pressi di “Cala la Pasta”, via dei Tribunali 179, ristorante che dovrebbe essere vigilato, come abbiamo richiesto, dopo la coraggiosa denuncia del titolare - prosegue Raio - quest'episodio si aggiunge, a quello di pochi giorni fa, ai danni di un 14enne che nell'opporsi alla rapina è stato ferito con un coltello. La parte bassa dei Decumani è terra di nessuno, ci auguriamo che le forze dell'ordine siano più presenti e che, accogliendo la disponibilità di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, di finanziare la videosorveglianza, si possa al più presto procedere. Attualmente, in quel pezzo di Centro storico, vi è una sola telecamera, decisamente insufficiente per garantire un controllo e una sorveglianza efficace di un territorio che si dipana all'ombra dei vicoletti del rione Forcella».

LEGGI ANCHE Forcella, dopo le aggressioni riapre "Cala la pasta": «La Napoli onesta deve schierarsi a viso aperto»